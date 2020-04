Deep Rock Galactic – Release-Termin für die Vollversion

Nach etwas mehr als zwei Jahren Early Access-Phase wird der Koop-Shooter „Deep Rock Galactic“ die Early Access-Phase verlassen und als Vollversion für PC (Steam) und Xbox One (Microsoft Store) erscheinen. Die Entwicklung des First-Person-Shooter begann im Jahre 2016. Nachdem 2018 die Early Access-Phase startete, konnten Coffee Stain Publishing und Ghost Ship Games mehr als eine Millionen verkaufte Exemplare verzeichnen. Am 13. Mai 2020 erfolgt jetzt die Veröffentlichung der Vollversion.

„Als wir vor vier Jahren mit der Entwicklung von Deep Rock Galactic begannen, war niemandem bei Ghost Ship Games ganz klar, wie das Spiel heute aussehen würde. Viele der zentralen Features haben sich weiterentwickelt wie erhofft, während andere Bereiche des Spiels, von denen wir nicht mal geträumt hatten, dank unserer Community heute Bestandteil des Spiels sind“, so Søren Lundgaard, CEO von Ghost Ship Games. „Unser Motto war schon immer ‚Co-op First’ und uns war von Anfang an klar, dass wir ein Spiel mit starkem Fokus auf Teamwork auch nur in Zusammenarbeit mit der Community kreieren können. Wir wollen unseren Spielern für ihren Support und das Feedback der letzten vier Jahre danken und freuen uns wahnsinnig auf den offiziellen Launch.“

Der Release der Vollversion wird von zwei kosmetischen DLCs belgeitet, , die neue Rüstungssets, Waffenskins sowie den offiziellen Soundtrack mit mehr als 50 Minuten Musik für Zwerge und Weltraumminenarbeiter beinhalten. Ghost Ship hat außerdem ihre Community zu einem Wettbewerb eingeladen, eigene Trailer zum Launch des Spiels zu erstellen. Aus mehr als 200 Einsendungen hat Ghost Ship die Top 40 ausgewählt, die nun um den Sieg konkurrieren. Jeden Tag werden neue Fan-Trailer auf den Social-Media-Kanälen von Deep Rock veröffentlicht, bis hin zum Gewinner-Video am Tag vor Veröffentlichung.

„Deep Rock Galactic war eines der ersten Spiele, das wir als Publisher an Bord holten. Es war unglaublich, den Titel von der Closed Alpha bis hin zum Launch begleiten zu dürfen und dabei den fantastischen Support einer leidenschaftlichen Community mit zu erleben“, so Anton Westbergh, CEO und Co-Founder von Coffee Stain. „Wir sind begeistert, Publishing-Partner von Ghost Ship Games zu sein. Ihr besonderer Fokus auf und die Strategie rund um Koop harmonieren wunderbar mit ihrem kreativen Potenzial und einem authentischen ‚Community First‘-Ansatz.“

In dem Sci-Fi-Spiel begebt ihr euch mit bis zu vier Spielern, auf die Suche nach wertvollen Rohstoffen in riesigen Höhlensystemen, die von haufenweisen tödlichen Kreaturen bewohnt werden. Dabei schlüpft man in die Rolle von Zwergen, wo von jeder eine gewisse Rolle übernimmt. Mähe als Gunner die Gegner nieder, kundschafte als Navigator die Höhlensysteme aus und sorge für Licht, friss dich als Driller durch massiven Fels oder unterstütze das Team als Engineer mit Defensivanlagen und Geschützen. Die Höhlensysteme werden prozedural generiert und sind vollständig zerstörbar. Damit soll nicht nur die Abwechselung gesteigert werden, sondern auch unterschiedliche Vorgehensweisen möglich sein.

Quelle: Pressemitteilung