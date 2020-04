WRC 9 – Gameplay-Trailer zeigt Rallye Neuseeland

Mit dem ersten Gameplay-Trailer nach der Ankündigung von „WRC 9“ zeigen uns NACON und Entwicklerstudio KT Racing die bekannte Rallye Neuseeland, die nach sieben Jahren Pause ihre Rückkehr in den Rennkalender der FIA World Rally Championship feiert. Sie ist eine der drei neuen Rallyes dieser Saison – neben der Safari-Rallye in Kenia und der Rallye Japan.

„Die Straßen Neuseelands zählen zu den schönsten und beliebtesten in der Geschichte der Meisterschaft“, so Benoît Gomes, Lead Level Designer bei KT Racing. „Die Rallye Neuseeland ist für ihre schnellen Kurvenfolgen, den anhaltenden Temporhythmus und ihre atemberaubenden Landschaften bekannt – eine wahrhaft einmalige Rennerfahrung! Die lange Vorbereitungsarbeit hat es uns ermöglicht, die üppige Vegetation, das Licht, die einzigartigen Aussichten auf den Ozean sowie die Topografie und Oberflächen der Straßen, die überwiegend aus Schotter bestehen, so präzise wie möglich nachzubilden. Wir sind daher überzeugt, dass die Spieler diese Herausforderung in WRC 9 so sehr genießen werden wie wir“, schließt Gomes.

Das Rennspiel wird am 4. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Die Veröffentlichungstermine für Xbox Series X, PlayStation 5 und Nintendo Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Den Ankündigungs-Trailer findet ihr hier: KLICK!

WRC 9 | Neuseeland Gameplay

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung