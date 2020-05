Burnout Paradise Remastered – Release-Termin für Nintendo Switch

„Burnout Paradise Remastered“ ist eine überarbeitete Version des Originals aus dem Jahre 2008. Nachdem die „Remastered“-Version schon auf Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich ist, folgt nächsten Monat die Veröffentlichung für Nintendo Switch. Der genaue Release ist am 19. Juni 2020.

Die „Remastered“-Version beinhaltet neben dem Spiel auch alle acht DLC-Pakete, darunter „Cops and Robbers“, „Legendary Cars“, „Burnout Bikes“ und „Big Surf Island“. Des Weiteren unterstützt das Spiel einen Online-Multiplayer für bis zu acht Spieler. Zudem wurde diese Version mit einer Reihe von technologischen Verbesserungen für die Nintendo Switch optimiert. Spieler bahnen sich ihren Weg durch die offene Welt in 60 FPS und mit hochauflösenden Texturen, und bedienen die Karte leichter per Fingersteuerung.

„Burnout Paradise Remastered“ ist von der USK ab 12 Jahren freigegeben und kann ab sofort für 49,99 Euro (UVP) vorbestellt werden. Weitere Informationen wurden in einem Blogbeitrag auf der offiziellen Webseite veröffentlicht (siehe hier).

Burnout Paradise Remastered Nintendo Switch – Offizieller Trailer

Quelle: Pressemitteilung