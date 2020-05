Alaloth – Champions of the Four Kingdoms – Gameplay zeigt das Kampfsystem und die Welt des RPG

Publisher All in! Games und Entwickler Gamera Interactive veröffentlichten ein neues Video zum kommenden Spiel „Alaloth -- Champions of the Four Kingdoms“, das in Zusammenarbeit mit der narrativen Unterstützung von RPG-Veteran Chris Avellone entsteht.

Das kommentierte Gameplay-Video bietet einen detaillierten Einblick in das isometrische Action-Rollenspiel. Gezeigt wird die Individualisierung des Charakters und die Stadt namens Goldport, wo Aufgaben für den Helden des Spiels bereitstehen. Auch das Kampfsystem wird näher beleuchtet.

„Alaloth -- Champions of the Four Kingdoms“ wird derzeit für den PC entwickelt. Die Veröffentlichung soll aller Voraussicht noch in diesem Jahr erfolgen -- unter anderem via Steam, dessen Store-Seite bereits eingerichtet ist.

Alaloth - Champions of The Four Kingdoms | Official Gameplay Commentary | (PC, Xbox)

Quelle: Pressemitteilung