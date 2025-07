Sudden Strike 5 – Die Echtzeit-Taktikreihe wird fortgesetzt

Gut acht Jahre nach der Veröffentlichung von „Sudden Strike 4“ kündigten jetzt Kalypso Media und Entwickler Kite Games die Fortsetzung „Sudden Strike 5“ an. Der neuste Teil der Reihe entsteht derzeit für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Veröffentlichung ist für 2026 angesetzt.

Wer nicht so lange warten möchte, kann sich bereits für eine englischsprachige Closed Beta anmelden, die auf Steam stattfindet. Die Anmeldungen sind auf der offiziellen Webseite möglich (siehe hier).

In dem Echtzeit-Taktikspiel geht es zurück an die Frontlinien des Zweiten Weltkriegs – in die Schützengräben der kriegszerrütteten Regionen Europas und Nordafrikas. Das Spiel soll eine 25 Missionen umfassenden Kampagne, über 300 spielbaren Einheiten (190 Fahrzeuge und 110 Infanterietruppen), anpassbaren Kommandeure und Online-PvP-Gefechte bieten.

Durch die anpassbaren Kommandeure sollen Spieler die Möglichkeit erhalten, individuelle Taktiken zu entwickeln – ganz nach dem eigenen bevorzugten Spielstil: offensiv, defensiv oder mit raffiniertem Manövergeschick. Jede Fähigkeit kann den Verlauf der Schlacht entscheidend beeinflussen. S

Spieler erobern und sichern wichtige Positionen, wie Gefechtsstände, Nachschublager oder Bahnhöfe, um sich strategische Vorteile zu verschaffen. Mithilfe von Aufklärung, Sabotage, alternativen Routen und einer Kombination der Einheiten überlisten sie ihre Gegner und dominieren das Schlachtfeld.

Sudden Strike 5 | Announcement Trailer | DE

Quelle: Pressemitteilung