Void Crew – Release-Termin für Konsolen

Das Ende 2024 für PC erschienene Koop-Weltraum-Adventure „Void Crew“ wird noch dieses Jahr für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Wie Focus Entertainment und Entwicklerstudio Hutlihut Games bekannt gaben, erscheint die Konsolen-Version am 04. September 2025, inklusive 6-Spieler-Koop- und vollem Crossplay-Support. Die Konsolenportierung wurde von Piktiv AB übernommen.

In „Void Crew“ übernehmt ihr mit eurer Crew (oder auch allein) die Kontrolle über ein Raumschiff. Dabei soll Teamwork das A und O sein, um es mit Asteroidenstürme, Sonneneruptionen, andere Raumschiffe und mehr aufnehmen zu können. Steuert das Schiff, bemannt die Geschütze, führt Reparaturen durch, ladet Energiezellen auf, stellt Munition her und verlasst das Schiff für Außenmissionen, wie Plünderungen und Reparaturen an der Raumschiffhülle.

Hier findet ihr die Webseite zum Koop-Titel: KLICK!. Die Steam-Seite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Console Release Date Trailer [Void Crew]

Quelle: Pressemitteilung