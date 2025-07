Daemon X Machina: Titanic Scion – Dokumentations-Video

Das Team von Marvelous Europe hat ein von Dokumentarfilmemachern Archipel produziertes Video zum kommenden Dark-Sci-Fi-Action-Game „Daemon X Machina: Titanic Scion“ veröffentlicht. In dem Video spricht der Produzent des Spiels, Kenichiro Tsukuda, über Themen, die von seinen Erfahrungen mit Mecha und Robots zu Beginn seiner Karriere als Spieleentwickler, bis hin zu seiner Inspiration für die Entwicklung des ursprünglichen „DAEMON X MACHINA“-Spiels reichen.

Tsukuda-san gibt zusätzliche Einblicke in die Herangehensweise des Entwicklerteams an „Daemon X Machina: Titanic Scion“, einschließlich der Erkundung der Interaktion zwischen Menschen und Technologie in der Geschichte und der Welt. Das Gespräch geht auch darauf ein, wie das Entwicklungsteam selbst die neuesten Tools und Technologien einsetzt, um das Spiel zu verbessern, wie z. B. die Nutzung der 3D-Drucktechnologie, um eine neue Perspektive auf das Design von Rüstungen jenseits eines 2D-Bildschirms zu erhalten und sicherzustellen, dass jedes Ausrüstungsstück einzigartig und, was ebenso wichtig ist, „cool“ ist.

„Daemon X Machina: Titanic Scion“ erscheint am 05. September 2025 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam). Die offizielle Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

Daemon X Machina: Titanic Scion | Dev Diary (Subtitles)

Quelle: Pressemitteilung