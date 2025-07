Viewfinder – Puzzle-Adventure kommt für Xbox und Switch

2023 veröffentlichten die Teams von Thunderful und Sad Owl Studios das First-Person-Puzzle-Adventure „Viewfinder“ für PC und PlayStation-Konsolen. Dieses Jahr soll jetzt die Veröffentlichung für Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch folgen. Während für die Nintendo Switch-Version nur der kommende Winter als Release-Zeitraum genannt wurde, hat die Xbox-Version mit dem 12. August 2025 einen genauen Release-Termin.

In dem Titel findet ihr euch in einer bunten Welt wieder, in der ihr Gemälde, Skizzen, Screenshots und Postkarten zum Leben erwecken könnt, während ihr die Welt umgestaltet und erkundet. Dabei lernt ihr die Geheimnisse der Welt kennen und den Grund ihrer Existenz. Erkundet mehrere Hauptwelten, die alle zusammenhängen und ähnliche, aber komplexe Gegensätze aufweisen.

Viewfinder - Accolades Trailer | Coming to Xbox & Switch!

Quelle: Pressemitteilung