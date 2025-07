Killing Floor 3 – Launch-Trailer zum nahenden Release

Um auf die nahende Veröffentlichung von „Killing Floor 3“ einzustimmen, präsentierte Publisher und Entwickler Tripwire Interactive heute schon den Launch-Trailer. Der Trailer gewährt einen Blick auf Mr. Foster und die Nightfall-Crew in Zed-Slaying-Action, vollgepackt mit neuen Waffen, Maps, monströsen Zeds und mehr.

Der Titel spielt im Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen in „Killing Floor 2“. Der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee geschaffen: die Zeds, eine gehorsame Horde von biotechnisch erzeugten Monstrositäten. Das Einzige, was zwischen diesen höllischen Kreaturen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die Rebellengruppe Nightfall. In diesem Ego-Shooter schlüpfen Spieler in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten und kämpfen sich mit bis zu fünf Teamkameraden durch eine vom Krieg verwüstete, dystopische Zukunft, überstehen unerbittliche Wellen von Zeds, schalten neue Fähigkeiten frei und bauen das ultimative Arsenal auf.

Der Koop-Action-Horror-First-Person-Shooter „Killing Floor 3“ wird am 24. Juli 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Killing Floor 3 - Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung