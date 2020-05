Maid of Sker – Das Survival-Horror-Spiel erscheint im Juni, neuer Trailer

Im kommenden Juni veröffentlichen die Entwickler Wales Interactive (Don’t Knock Twice , The Bunker und The Complex) ihren Survival-Horror-Titel „Maid of Sker“. Die Veröffentlichung erfolgt für den PC, Xbox One und für die PlayStation 4. Die Nintendo Switch-Spieler sollen im Oktober versorgt werden.

Die Geschichte von „Maid of Sker“ spielt in einem abgelegenen Hotel und erzählt eine Geschichte aus der britischen Folklore. Das Spiel basiert auf der wahren Geschichte von Elizabeth Williams. In den Mittelpunkt rückt Thomas Evans, ein Musiker, der in einen schrecklichen Kampf verwickelt wird und seine Geliebte retten will. Die Geschichte spielt im Jahr 1898 in und um Sker House, einem echten Gebäude, das auch heute noch existiert.

„Maid of Sker“ soll mehrere Erzählstränge und Enden bieten. Im Spiel selbst kommt es rein auf das Überleben an. Ohne Waffen muss man sich vor Feinden verstecken, die ein besonderes Gehör besitzen. Ein auf 3D-Sound basiertes KI-System soll für den nötigen Grusel sorgen.

Ein neuer Trailer zeigt euch allerhand Gameplay aus dem kommenden Spiel.

Maid of Sker | Official Trailer - Suo Gân (Welsh Lullaby)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung / Steam