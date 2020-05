The Ascent – Curve Digital und Neon Giant kündigen ein kooperatives Action-RPG an

Mit „The Ascent“ kündigten Publisher Curve Digital und Entwickler Neon Giant ein neues Action-RPG an, das sich derzeit für den PC, Xbox One und für die Xbox Series X in der Entwicklung befindet. Der Release soll noch in diesem Jahr erfolgen.

In „The Ascent“ rückt der Megakonzern The Ascent Group in den Mittelpunkt. Der Konzern wird aus mysteriösen Gründen geschlossen. Das führt dazu, dass die automatisierten Sicherheitssysteme der Stadt durcheinander geraten und die gesamte Welt gefährden. Angesichts der Unruhen, rivalisierenden Fraktionen und Verschwörungstheorien, die sich wie ein Lauffeuer ausbreiten, müsst ihr das Geheimnis hinter der Schließung aufdecken.

Der Titel wird von der Unreal Engine 4 angetrieben. Die gezeigten Spielzenen, die ihr unter diesen Zeilen findet, stammen aus der Xbox Series X-Version.