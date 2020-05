Chorus – Der neue Space-Shooter aus dem Hause Deep Silver Fishlabs

Der in Hamburg ansässige Entwickler Fishlabs, der unter der Flagge von Deep Silver segelt, sammelte in den letzten Jahren reichlich Erfahrung mit Space-Shootern wie „Galaxy on Fire“. Das neuste Werk, das auf den Namen „Chorus“ hört, wird euch ebenfalls in die Weiten des Alls beamen.

Das Spiel soll das Licht im Jahre 2021 erblicken. Zwar wurde der Shooter während des Xbox Inside-Events angekündigt, jedoch erfolgt die Veröffentlichung für PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 und Google Stadia -damit wären fast alle Plattformen abgedeckt.

Bei „Chorus“ handelt es sich um einen immersiven Einzelspieler-Titel, der eine düstere, erwachsene Geschichte über Erlösung erzählt. In den Mittelpunkt der Story rückt Nara, eine Pilotin und tödliche Kriegerin, mit einer dunklen Vergangenheit und der Starfighter namens Forsaken, der von einer Künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Gemeinsam machen sie Jagd auf einen unerbittlichen Feind und einen dunklen Kult, der für ihr Schicksal verantwortlich ist.