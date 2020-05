Those Who Remain – Sascha Rotermund als Synchronsprecher

Wired Productions und Camel One haben bekannt gegeben, dass im kommenden Adventure-Thriller „Those Who Remain“ Sascha Rotermund die deutsche Stimmenbesetzung des Protagonisten Edward übernimmt. Er ist unter anderem als die deutsche Stimme von Benedict Cumberbatch, Lee Pace und Jon Hamm bekannt.

„Bei einem Spiel, das sich sehr auf atmosphärischen Horror, emotionale Verzweiflung und eine dunkle, verdrehte Geschichte konzentriert, war es für uns von entscheidender Bedeutung, unserem Protagonisten eine starke Stimme zu geben. Wir fühlen uns unglaublich geehrt, dass sich uns Sascha Rotermund als deutsche Stimme von Edward angeschlossen hat“, sagt Ricardo Cesteiro, Mitbegründer und Produzent von Camel One. „Um die Tiefe unserer Hauptfigur wirklich zu zeigen, wollten wir einen Synchronsprecher einsetzen, der uns vom ersten gesprochenen Wort an wirklich fesselt – deshalb haben wir uns für Sascha entschieden.“

Edward hatte ein perfektes Leben. Nun will er endlich seine Affäre beenden, um sich selbst wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Stattdessen endet er verloren in einer fremden Stadt, die von Dunkelheit erfüllt zu sein scheint. Über das Spiel hinweg werden Edwards geistiger Zustand und seine moralischen Werte infrage gestellt, während er versucht im Licht zu bleiben.

Neben Sascha Rotermund, werden auch Emma Herrmann (A Plague Tale: Innocence), Kai Hendrik Möller (Doctor Who) und Nina Witt (Little Witch Academia) in der deutschen Sprachausgabe des Spiels zu hören sein.

„Those Who Remain“ erscheint am 28. Mai 2020 für PC (Steam), Xbox One und PlayStation 4 und kostet 19,99 Euro (UVP). Die Version für Nintendo Switch, sowie eine Retail-exklusive Deluxe Edition ist für Sommer 2020 geplant. Die Homepage von des Spiels findet ihr hier: KLICK! Mehr Informationen und Trailer zum Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Those Who Remain | Sascha Rotermund

Quelle: Pressemitteilung