SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – Boss Fight-Trailer

Mit einem neuen Trailer zeigt THQ Nordic mehr von dem Remake „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“. In dem Action-Adventure wird Bikini Bottom nicht nur von einer Armee böser Roboter bedroht -- SpongeBob und seine Freunde müssen auch altbekannte Feinde und gigantische Roboter-Versionen ihrer selbst bekämpfen.

Als Spieler wird man als SpongeBob, Patrick und Sandy spielen, und dem bösen Plankton zeigen, dass sich Verbrechen noch weniger lohnt, als für Mr. Krabs zu arbeiten. Das Remake soll moderne Grafik und Auflösungen, sowie aktualisiertes Gameplay bieten. Dabei wollen die Entwickler dem Original aus dem Jahr 2003 treu bleiben. Hinzu kommt ein neuer Horden-Multiplayer-Modus für bis zu zwei Spieler (on- und offline).

„SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ erscheint am 23. Juni 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Informationen über die Collector’s Editionen des Spiels findet ihr hier bei uns: KLICK!

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Boss Fight Trailer

Quelle: Pressemitteilung