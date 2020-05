Captain Tsubasa: Rise of New Champions erhält einen Release-Termin, neuer Trailer

Das Arcade-Fußballspiel „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ präsentiert sich in einem neuen Trailer. Gleichzeitig teilte Bandai Namco Entertainment und Entwickler Tamsoft mit, dass der Titel im August das Licht der Welt erblicken wird.

In dem Spiel, das auf dem bekannten Franchise basiert, erwartet euch jede Menge Action und wilde Torschüsse, wo ihr „Superaktionen“ in Echtzeit ausführen könnt. Hinzu kommen diverse Game-Modi und bekannte Charaktere. Dazu gehört natürlich auch Tsubasa Ozora, der seinen Traum verfolgt die Fußballweltmeisterschaft zu gewinnen.

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ erscheint am 28. August 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. Der neue Trailer zeigt nicht nur allerhand Szenen aus dem Spiel, sondern auch bekannte Charaktere und die überzogenen Moves der Spieler auf dem Feld.