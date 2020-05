System Shock Remake – Demo via GOG und Steam veröffentlicht

Seit geraumer Zeit arbeiten die Entwickler der Nightdive Studios an dem Remake des Klassikers „System Shock“. Bei dem „neuen“ Spiel handelt es sich mehr um eine erweiterte Neuauflage des Klassikers. Zwar soll das Spielerlebnis an den Erstling erinnern, allerdings fließen mehrere Verbesserungen in das Remake ein.

So sollen die Gegner, Waffen und einige Locations überarbeitet werden. Robb Waters, der originale Concept Artist von „System Shock“, sorgt für die Überarbeitung. Mit Terri Brosius wird ein weiteres bekanntes Gesicht, oder besser gesagt eine bekannte Stimme, zurückkehren. Die Schauspielerin und Schriftstellerin wird SHODAN erneut ihre Stimme leihen.

Wer gerne selbst Hand an dem Titel anlegen möchte, der hat nun die Gelegenheit dazu. Die Entwickler veröffentlichten eine spielbare Demo-Version von „System Shock“. Dabei habt ihr die Wahl, wo ihr sie herunterladen möchtet. Nightdive veröffentlichte die auf Steam und GOG.

Weitere Neuigkeiten sollen im nächsten Monat folgen. Ein Release-Termin steht derzeit noch aus.