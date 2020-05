Far Cry 5 – Am Wochenende kostenlos via Uplay spielbar

Ubisoft bietet kommendes Wochenende PC-Spielern die Möglichkeit den Open World Action-Shooter „Far Cry 5“ kostenlos zu spielen. Das sogenannte Free Weekend findet 29. Mai, 15.00 Uhr bis zum 31. Mai 18.00 Uhr auf der Hauseigenen Plattform Uplay statt. Der Preload ist ab heute 19.00 Uhr möglich.

Parallel zum kostenlosen Wochenende sind die Standard und Gold Edition um bis zu 75% reduziert im Ubisoft Store erhältlich. Solltet ihr euch für den Kauf entscheiden, könnt ihr den Spielfortschritt aus dem Free Weekend übernehmen.

In „Far Cry 5“ schlüpft ihr in die Rolle eines Junior-Sheriff. Schnell findet ihr heraus, dass eure Ankunft, die bereits seit Jahren schwelenden Pläne einer fanatischen Weltuntergangs-Sekte beschleunigt und „The Project at Eden’s Gate“ dazu verleitet, Hope County nun endgültig gewaltsam zu übernehmen. So werdet ihr in einen Machtkampf hineingezogen und müsst die vorbereiteten Pläne von Eden’s Gate durchkreuzen und ein Feuer des Widerstands entfachen, um sich selber und die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Alle Informationen über das Free Weekend findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier).

FAR CRY 5 - UPLAY FREE WEEKEND TRAILER | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung