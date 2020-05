Wrath: Aeon of Ruin – Release-Termin für PC und Konsolen, Sammler Edition und mehr

Seit November 2019 befindet sich der Old-School-First-Person-Shooter „Wrath: Aeon of Ruin“ in der Early Access-Phase auf Steam. Diese Version erhält heute das zweite Content-Update, welches ein neues Level, Waffen und Gegner in das Spiel bringt. Die kompletten Patch-Notes findet ihr hier: KLICK!

Des Weiteren verkündeten 1C Entertainment, 3D Realms und Entwicklerstudio KillPixel Games den Release-Termin der Vollversion. Diese erscheint nicht nur auf PC, sondern auch für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Die Veröffentlichung erfolgt am 25. Februar 2021.

Fans bzw. interessierte Spieler können bereits eine auf 500 Exemplare limitierte „Founder’s Edition Big Box“ vorbestellen. Ihr könnt diese Edition auf der Homepage des Spiels (siehe hier) vorbestellen. Sie kostet 99,99 US-Dollar und beinhaltetet folgendes:

Limited Founders Edition Big Box

Wrath: Aeon of Ruin auf einer CD-ROM

„The Art of Wrath“ Art Book

Original Soundtrack von Andrew Hulshult

USB-Stick mit exklusiven digitalen Inhalten

5 Metal Enemy Figurines

Reversible Poster

Exklusive Stickers

Der Shooter wird derzeit auf der gleichen Engine entwickelt, wie der FPS-Klassiker „Quake“. Ihr könnt das Spiel hier auf Steam finden: KLICK!

WRATH: Aeon of Ruin Content Update 2 + Big Box Trailer

Quelle: Pressemitteilung