Endzone – A World Apart – Neues Content-Update mit Szenarien und mehr

Die Entwickler von Gentlymad und Assemble Entertainment haben ein neues Update für für die Early Access-Version des Survival-Aufbaustrategiespiel „Endzone – A World Apart“ fertiggestellt und veröffentlicht. Spieler erwartet den neuen Szenarien-Spielmodus, mit welchen die Entwickler dem Wunsch der Spieler nach einer Alternative zum Endlos-Survival-Modus nachkommen.

Die fünf neuen Szenarien sollen den Spielern herausfordernde Bedingungen bieten, unter denen sie das Spiel auf veränderte Art und Weise angehen müssen. Im Szenario „Der lange Sommer“ beispielsweise gilt es sich an außergewöhnlich lange Dürreperioden anzupassen.

Zudem bietet die nukleare Postapokalypse dank des neuen Updates nun zusätzliche Optionen zum Anpassen des Schwierigkeitsgrads und des Spielstils, umfangreichere Statistiken, ein vertontes Tutorial sowie zwei neue Outlander-Nebenmissionen.

Weitere Informationen rund um „Endzone – A World Apart“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK! Entwickler Gentlymad und Publisher Assemble Entertainment bieten das Spiel via Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier) als Early Access-/ In Development-Version an.

Zu guter Letzt gibt es ein passenden Trailer zum Update:

Endzone - A World Apart | Feature Trailer - Scenarios

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung