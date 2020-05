Outriders – Neues Video zeigt mehr von dem RPG-Person-Shooter

Mit einem mehr als 12 Minuten langem Gameplay-Video zeigen Square Enix, Square Enix External Studios und People Can Fly mehr von dem Third-Person-RPG-Shooter „Outriders“. Das Spiel wird derzeit für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X entwickelt und soll Ende 2020 erscheinen.

Das Video, das ihr weiter unten findet, zeigt unter anderem mehr von der düsteren Sci-Fi-Welt des Spiels, die eine Mischung aus Tiefgang und die Erzählkunst eines RPGs mit schnellen Feuergefechten aus Shootern sowie unglaublichen Kräften bieten soll. Mit Fokus auf Drop-in-Koop zeigt das Gameplay-Video neue Skills des Pyromanten, hyper-entwickelte Kreaturen, Informationen zum Weltstufensystem und mehr.

„Wir entwickeln das Spiel, das wir immer spielen wollten. Wir alle bei PCF (People Can Fly) sind Gamer und lieben Shooter. Shooter sind Teil unserer DNA und wir entwickeln sie seit Jahrzehnten. Genau so lieben wir aber auch Rollenspiele.“ sagt Bartek Kmita, Creative Director von Outriders bei People Can Fly. „Wir wollten immer ein RPG mit Tiefgang spielen, mit einer epischen Story und der Flexibilität, viele interessante Charaktere zusammenzustellen, doch gleichzeitig wollten wir ein Fähigkeiten-basiertes, intensives sowie herausforderndes Echtzeit-Kampfsystem in unserem RPG. Für uns ist ein Traum wahr geworden, als sich die Gelegenheit ergab, genau das selbst zu verwirklichen.“

Vorbesteller der Standard Edition von „Outriders“ für PlayStation 4, Xbox One und PC erhalten bei teilnehmenden Händlern ein kostenloses Upgrade zur Deluxe Edition, die neben dem Spiel das „Hell’s Rangers Content Pack“ mit zusätzlichen Ausrüstungssets, Waffen und Truck-Modifikationen enthält.

Outriders Broadcast 1 - First City Gameplay [FULL][ESRB]

Quelle: Pressemitteilung