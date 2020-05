Spacebase Startopia – Release-Termin, Infos zur Beta und mehr

Erst vor ein paar Tagen kündigten Kalypso Media und das Entwicklerteam von Realmforge Studios eine Closed-PC-Beta für Spieler, die „Spacebase Startopia“ im Kalypso Store (siehe hier) vorbestellen, angekündigt. Jetzt folgten weitere Informationen über diese Beta, die am 29. Mai 2020 startet.

Die Closed PC-Beta ist in Englisch und Deutsch erhältlich und beinhaltet drei Tutorial-Maps, zwei Einzelspieler-Missionen und eine frühe Version des Skirmish-Modus mit zufallsgenerierten Parametern. Dazu 15 Räume in einer donutförmigen Raumstation und drei Tech-Tree-Levels. Weitere Inhalte werden mit regelmäßigen Content-Updates bis zum offiziellen Release hinzugefügt.

Der Release der Vollversion der Raumstation-Simulation wird am 23. Oktober 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erfolgen. Eine Version für Nintendo Switch folgt 2021. Was euch in „Spacebase Startopia“ so erwarten wird, erklärt Entwickler Florian Delank von den Realmforge Studios im folgenden Video. Des Weiteren könnt ihr ein VOD von einem Live-Twitch-Stream im offiziellen Kalypso Media-Kanal anschauen. Der VOD bietet fast zwei Stunden Gameplay und ihr hier zu finden: KLICK!

Spacebase Startopia - 7 Galaktische Fragen (DE)

Quelle: Pressemitteilung -- Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!