F1 2020 – Hot Lap-Video dreht eine Runde auf dem Hanoi Street Circuit

Entwickler Codemasters hat ein neues Hot Lap-Video zum kommenden Rennspiel „F1 2020“ veröffentlicht. Diesmal geht die Reise nach Vietnam und zwar auf dem Hanoi Street Circuit. Diese Strecke verbindet die Charakteristika eines Straßenkurses mit denen eines permanenten Streckenlayouts.

Der Hanoi Street Circuit ist von F1-Strecken wie Suzuka, Monaco und dem Nürburgring inspiriert und umfasst auf 5.613km Länge insgesamt 23 Kurven. Der Track verspricht eine der schnellsten Rennstrecken im F1-Kalender zu werden. Mit einer der kürzesten Boxengassen, die sowohl die letzte als auch die erste Kurve ausspart, könnte die Boxenstopp-Strategie eine entscheidende Rolle spielen, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

„Wir freuen uns, immer neue Herausforderungen für unsere Spieler zu gestalten. Die Hanoi-Strecke ist sowohl herausfordernd als auch spannend, vor dem Hintergrund einer atemberaubenden Skyline,“ sagt Lee Mather, F1 Franchise Game Director bei Codemasters. „Der Hanoi Street Circuit ist ein Adrenalin-Schub mit hohen Geschwindigkeiten, langen Geraden und harten Bremspunkten – der jeden bestraft, der die Wände dicht neben der Strecke nicht respektiert.“

Das offiziellen Videospiel deer FIA Formula One World 2020 Championship wird derzeit für Xbox One, PlayStation 4, PC (Steam) und Google Stadia entwickelt und soll am 10. Juli 2020 erscheinen. Fans können „F1 2020“ unter anderem als „Michael Schumacher Deluxe Edition“ kaufen. Weitere Informationen zu den Editionen findet ihr hier: KLICK! Die Homepage zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Zusätzliche Informationen und Videomaterial findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

F1® 2020 First Look | Hanoi Circuit (DE)

Quelle: Pressemitteilung