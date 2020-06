Port Royale 4 – Neues Video zeigt die große Spielwelt

Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Gaming Minds Studios haben ein neues Video zur kommenden Strategie-/Handelssimulation „Port Royale 4“ veröffentlicht. Das 33 Minuten lange Video präsentiert die 12 Millionen Quadratkilometer große Spielwelt. Es ist eine Nachbildung der Karibik und erstreckt sich von den Florida Keys, USA bis zur Nordspitze Südamerikas.

In dieser offenen Spielwelt wird man unter anderem Siedlungen erobern und versuchen, ein riesiges Handelsimperium zu errichten. Zu Beginn ist man ein junger, ambitionierter Gouverneur einer kleinen Kolonie und kämpft an der Seite der Kolonialmächte des 17. Jahrhunderts um die Vorherrschaft in der Karibik. Dabei gilt unter anderem die stetig wachsen Bedürfnisse der eigenen Städte zu bedienen und ertragreiche Produktionsketten sowie eine funktionierende Infrastruktur mit komplexen Handelsrouten zu schaffen. Zudem kann man mit rund 60 Städten der Karibik handeln und feindliche Nationen bekämpfen, indem man deren Städte einnimmt oder Flotten jagt. Die Kämpfe zur See finden in rundenbasierten Schlachten statt.

„Port Royale 4“ erscheint am 25. September 2020 auf PC, Xbox One, PlayStation 4 und PC. Spieler, die die PC-Version im Kalypso Store (siehe hier) vorbestellen, können bereits an einer Beta teilnehmen, die in den nächsten Monaten weitere Optimierungen und kostenlose Content-Updates erhalten wird. Als nächstes soll das „England Nationen“-Update erscheinen. Darauf wird das „Niederlande Nationen“-Update folgen.

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Port Royale 4 - Exploration Video (UK)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung