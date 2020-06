Burnout Paradise Remastered – Neuer Trailer zur Switch-Version

In gut einer Woche werden Electronic Arts und Criterion „Burnout Paradise Remastered“ für Nintendo Switch veröffentlichen. Um die Wartezeit bis zum Release ein wenig zur verkürzen und einen kleinen Vorgeschmack zu liefern, wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht.

„Burnout Paradise Remastered“ beinhaltet das Originalspiel aus 2008, welches mit einer Reihe von technologischen Verbesserungen für die Nintendo Switch optimiert wurde. Spieler können sich ihren Weg durch die offene Welt in 60 FPS (Frames Per Seconds) und mit hochauflösenden Texturen bahnen sowie die Karte leichter per Fingersteuerung bedienen.

Zusätzlich sind acht DLC-Pakete enthalten, die für weiteren Spielinhalte sorgen. Darunter befinden sich die DLCs „Cops and Robbers“, „Legendary Cars“, „Burnout Bikes“ und „Big Surf Island“. Des Weiteren beinhaltet das Spiel einen Online-Multiplayer für bis zu acht Spieler.

Das Rennspiel erscheint am 19. Juni 2020 für Nintendo Switch. Es ist von der USK ab 12 Jahren freigegeben und kann ab sofort für 49,99 Euro (UVP) vorbestellt werden. Weitere Informationen findet ihr auf offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Burnout Paradise Remastered Nintendo Switch – 8 adrenalingeladene Fakten

Quelle: Pressemitteilung