Disintegration – Launch-Trailer des kommenden Sci-Fi-Shooters

Mit dem neuen Trailer feiert das Entwicklerstudio V1 Interactive die nahende Veröffentlichung ihres Debüttitels „Disintegration“. Der First-Person-Shooter wird von Publisher Private Division am 16. Juni 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. In „Disintegration“ befindet sich der Spieler in eine Zukunftsvision der Erde, in der Klimaextreme, Überbevölkerung, Nahrungsmittelknappheit und eine globale Pandemie zum Zusammenbruch der Nationen geführt und die Menschheit an den Rand des Aussterbens gebracht haben.

Die Wissenschaftler entwickelten ein Verfahren, bei dem das menschliche Gehirn entfernt und chirurgisch in einen roboterartigen Körper eingesetzt wird; ein Prozess, der als Integration bekannt ist. Doch aus dem Chaos einer sterbenden Welt erhob sich eine militaristische Gruppe, die diesen Prozess, einst auf freiwilliger Basis, nun aggressiv und mit allen Mitteln durchsetzt. Die Rayonne machte sich die Integration zu eigen und nutzt sie, um den Rest der Menschheit zu unterwerfen.

In der Einzelspielerkampagne schlüpfen Spieler in die Rolle von Romer Shoal, einem fähigen Gravcycle-Piloten, der eine kleine Gruppe Outlaws gegen die Übermacht der Rayonne anführt. In der Geschichte schwingt ihr euch auf ein voll ausgerüstetes Gravcycle, um eine Crew in diversen Missionen gegen die Rayonne ins Feld zu führen und den letzten Überresten der Menschheit zu zeigen, dass Widerstand nicht hoffnungslos ist.

Neben dem Einzelspielermodus wird das Spiel auch einen PvP-Multiplayer bieten, der drei verschiedenen Modi und sechs unterschiedlichen Maps beinhaltet. Hinzu könnt ihr dort zwischen neun einzigartigen Crews mit ihren jeweils eigenen Spielstilen wählen.

„Disintegration" wird für 49,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

Disintegration – Launch-Trailer

