Mit einem Teaser-Trailer kündigten Outright Games und Entwickler Coatsink ein neues Transformers-Spiel an. Dieses hört auf den Namen „Transformers: Battlegrounds“. Die Veröffentlichung erfolgt bereits im Oktober für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Die Geschichte dreht sich natürlich um die Autobots und die Decepticons. Megatron kommt dem AllSpark immer näher und die Autobots brauchen einen neuen Commander, der ihnen dabei hilft, die Erde zu retten. Hier kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt euren eigenen Trupp zusammenstellen und euch auf verschiedenen Schauplätzen den Decepticons stellen. Mit dabei sind unter anderem Central City und Cybertron.

Am 23. Oktober 2020 erscheint „Transformers: Battlegrounds“ in digitaler Form. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben. Der Teaser unter diesen Zeilen zeigt euch schon mal den Stil des Spiels.