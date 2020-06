Wasteland 3 – Neuer Trailer wirft einen Blick auf die Fraktionen

In der postapokalyptischen Welt des Rollenspiels „Wasteland 3“ werden euch unterschiedliche Fraktionen erwarten, die sich einen blutigen Machtkampf um Colorado liefern. Dazu gehören die Marshals des totalitären und doch rechtschaffenen Patriarchen von Colorado, und der Kult der Gippeer, die ihren gottgleichen Präsidenten vergangener Tage huldigen.

Die Veröffentlichung von „Wasteland 3“ ist am 28. August 2020 für Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 4, Windows, Mac und Linux geplant. Als Spieler schlüpft man einmal mehr in die Rolle eines Desert Rangers. Diese Gesetzeshüter kämpfen in der post-nuklearen Welt darum, die Zivilisation aus der Asche der verbrannten Welt auferstehen zu lassen.

Wasteland 3 - Faction Fever [DE]

Quelle: Pressemitteilung