Publisher Merge Games kündigte zusammen mit Entwickler Still Running das isometrische Action-RPG „Morbid: The Seven Acolytes“ an. Das Spiel soll noch in diesem Jahr den PC, die Xbox One, die Nintendo Switch und die PlayStation 4 erreichen.

Das Ziel des Spiels ist es, die sieben Akolythen zu besiegen, die das Königreich unterjochen. „Morbid: The Seven Acolytes“ ist laut Merge Games im „Souls-like“-Genre angesiedelt. Herausfordernde Gegner, Mini-Bosse und riesige Bosskämpfe soll euch das Leben schwer machen. Verschiedene RPG-Elemente, wie Quests, Anpassungen und Upgrades sollen bei der Reise durch die verfluchten Länder des Königreiches helfen.

Mit der Ankündigung veröffentlichten die beiden Unternehmen einen Trailer, der euch diverse Gameplay-Szenen aus „Morbid: The Seven Acolytes“ präsentiert. Untermalt werden der Trailer und das Spiel, von einem orchestralen Soundtrack.