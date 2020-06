Das Entwicklerstudio Cyanide, Leikir Studio und NACON kündigten im vergangenen Februar das Spiel „Rogue Lords“ an. Die Unternehmen veröffentlichten nun ein neues Video, das erstmals Gameplay präsentiert. Die gezeigten Szenen stammen dabei aus der Pre-Alpha-Version.

Als Spieler wird man in „Rogue Lords“ die Rolle Teufels übernehmen, der, nach einer furchtbaren Niederlage geschwächt, seine Macht wiederherstellen will. Sein Ziel ist es, die Bosheit erneut in einer Welt zu verbreiten, die durch seine Abwesenheit aus dem Gleichgewicht geraten ist. Um das zu erreichen, führt er eine Mannschaft illustrer Diener des Bösen wie Bloody Mary, Dracula, die White Lady und Baron Samedi an.

„Rogue Lords“ soll voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 auf Steam, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein.