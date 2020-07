Outward – Konsolen-Release von „The Soroboreans“

„The Soroboreans“ ist der neuste DLC für das Fantasy-RPG „Outward“. Deep Silver und die Entwickler von Nine Dots Studio veröffentlichten die PC-Version des DLCs bereits letzten Monat. Heute folgte der Release für PlayStation 4 und Xbox One. Mit dem DLC dürfen sich Spieler auf neue Skills, neue Gegner, Korruption, Verzauberungen, neue Statuseffekte und freuen.

In „Outward“ schlüpft man in die Rolle eines Abenteurers in einer mittelalterlichen Fantasiewelt. Durch dauerhaftes Auto-Saving soll man als Spieler die Herausforderungen und Kämpfe mit Bedacht angehen, da man nicht stetig von einem Spielstand neu laden kann. Um es mit den Banditen und Monstern dieser Welt aufnehmen zu können, gilt es Magie und Rituale zu erlernen. Durch eine sich ständig verändernden Welt soll auch der Wiederspielwert erhöht werden und jeder Spieldurchgang einzigartig sein.

Weitere Informationen über das Spiel und der Erweiterung findet ihr auch hier bei uns: KLICK! Die Homepage von „Outward“ findet ihr hier: KLICK!

OUTWARD - The Soroboreans Launch Trailer [DE]

Quelle: Pressemitteilung