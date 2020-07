Railway Empire – Complete Collection angekündigt

Anfang 2018 veröffentlichten die Teams von Kalypso Media und Gaming Minds Studios die Tycoon-Simulation „Railway Empire“ für PC, Xbox One und PlayStation 4 (Nintendo Switch im Juni 2020). Seit dem Release wurde das Spiel nicht nur mit diversen Updates verbessert, sondern erhielt auch neue Inhalte in Form von mehreren DLCs.

Jetzt wurde eine Complete Collection angekündigt, die das Hauptspiel, die über 20 Updates und alle acht DLCs beinhaltet. Der Release dieses Komplettpakets erfolgt am 7. August 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Damit können Spieler das komplette Erlebnis als digitaler Eisenbahnmagnat erleben.

In der Simulation schlüpft man in die Führungsposition einer Eisenbahngesellschaft zur Zeit der industriellen Revolution in Amerika. Es gilt ein eigenes Schienennetz inklusive Bahnhöfe zu errichten und mit Dörfern, Städten und Firmen zu handeln. Die konkurrierenden Tycoons schlafen aber nicht. Sollte das eigene Handelsgeschickt mal nicht ausreichen, kann man auch auf Maßnahmen wie Sabotage und Raubzüge zurückgreifen.

In der Kampagne erschließt man Schritt für Schritt die Vereinigten Staaten der 1830er bis Anfang des 20. Jahrhunderts – von der Westküste bis zur Ostküste warten zahlreiche amerikanische Städte auf die Errungenschaften der Eisenbahn. Hinzu gibt es auch einen Modellbaumodus, wo man ganz ohne finanziellen Druck am Streckennetzt basteln kann. Für Detail-Fans gibt es auch einen komplexeren Modus, wo man die Strecken realistisch errichten muss.

Für den erfolgreichen Zugverkehr (Personen- und Güterverkehr) stehen 40 historisch korrekt nachgebildete Lokomotiven und der über 30 verschiedenen Waggons zur Verfügung, die alle entsprechende Stärken und Schwächen haben. Die Errungenschaften fünf verschiedener Epochen bieten zahlreiche Forschungsmöglichkeiten, mit denen mehr als 300 Erfindungen und Verbesserungen wie Sitzpolsterung, Kühlwagen oder Bordtoiletten zur Verfügung stehen.

