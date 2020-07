Destroy All Humans! – Neue Videos stellen deutsche Sprachausgabe vor

In einer Woche wird „Destroy All Humans!“ erscheinen. Das Spiel von THQ Nordic und Entwicklerstudio Black Forst Games wird auch über eine deutsche Synchronisation verfügen, die die Verantwortlichen jetzt in neuen Video vorstellen.

In „Destroy All Humans!“ ist ein Remake des Alien-Action-Abenteuers „DNS“. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle des Außerirdischen Crypto-137 und terrorisiert die Erdbewohner der 1950er Jahre. Dafür stehen eine Reihe außerirdischen Waffen und psychischen Fähigkeiten zur Verfügung.

Das Spiel erscheint am 28. Juli 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Destroy All Humans! - "Crypto" German Voice-Over

Destroy All Humans! - "Pox" German Voice-Over

Destroy All Humans! - "Puny Humans" German Voice-Over

