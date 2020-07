„Blasphemous“ ist ein schneller, intensiver und actionreicher 2D-Plattformer, der euch in einen düsteren Alptraum versetzt. In der Rolle des Charakters, der auf den Namen „Der Reumütige“ hört, kämpft ihr mit eurem Schwert gegen das unaussprechliche Böse.

Die Sünder unter euch dürfen sich auf einen neuen, herunterladbaren Inhalt für „Blasphemous“ freuen. Dies gaben Publisher Team 17 und Entwickler The Game Kitchen am heutigen Tage bekannt. Geld müsst ihr allerdings nicht ausgeben, denn „Stir of Dawn“ erscheint völlig kostenlos.

Am 04. August 2020 schicken die Entwickler „Blasphemous: Stir of Dawn“ ins Rennen. Der kommende DLC bringt allerhand Features mit sich. So ist ein „New Game +“-Modus an Bord, es gibt neue Hinrichtungen und Gegenangriffe, die Karte wurde überarbeitet und es wurden neue Schnellreise-Orte sowie Items hinzugefügt. Des Weiteren finden neue NPCs und Bosse den Weg in das Spiel.

Der kostenlose DLC wird am oben genannten Datum für die PC- und Konsolen-Versionen von „Blasphemous“ veröffentlicht. Ein neuer Trailer präsentiert euch einige der kommenden Neuerungen, die in „Stir of Dawn“ auf euch warten.