What Happened – Launch-Termin des psychologischen Horrorspiels

Publisher Katnappe und Entwicklerstudio Genius Slackers veröffentlichten gestern das Horrorspiel „What Happened“ für PC (Steam). In dem Spiel befindet wir uns in einer etwas anderen amerikanischen Highschool, in der sich vertraut wirkende Korridore von einem Moment zum anderen zu seltsam verworrenen Traumlandschaften wandeln.

„What Happened“ nimmt euch mit auf eine drogeninduzierte Achterbahnfahrt durch den geschundenen Geist von Stiles – ein Schüler, auf der Flucht vor echten sowie eingebildeten Dämonen. Eure Empathiefähigkeit und Schmerzempfindlichkeit werden den Ausgang auf subtile Weise beeinflussen – mit dem Ziel, Stiles von seinem Selbstzerstörungstrip abzubringen.

Hassan Mehdiasl, Produzent von What Happened , sagte: “Für uns war es eine Reise, dieses Spiel zu erschaffen und wir möchten, dass Spielerinnen und Spieler eine ähnliche Reise erleben, wenn sie das Spiel spielen. Es war eine schier unmögliche Aufgabe, aber wir haben durchgehalten. Unsere Kämpfe, Entbehrungen und Ängste spiegeln sich in jeder Ecke von Stiles Welt wieder. Vorrangig haben wir dieses Spiel mit unseren Emotionen erschaffen. Wir ergossen uns in seine Korridore und das Ergebnis ist genau so, wie wir es wollten. Wir haben diese Reise bestritten und haben das Happy End erreicht, wir hoffen unseren Spielern und Spielerinnen wird es genauso ergehen.”

Die Homepage findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite von „What Happened“ gibt es hier: KLICK!

What Happened Game: Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung