Nach rund 26 Jahren kehren die „Battletoads“ namens Zitz, Rash und Pimple zurück auf die Bildschirme. Die Entwickler von Dala Studios und Rare gaben nun bekannt, wann das bunte Treiben beginnen wird. Auch gibt es einen neuen Gameplay-Trailer zum Spiel.

„Battletoads“ wird am 20. August 2020 das Licht der Welt erblicken. Die Veröffentlichung erfolgt dabei für die Xbox One und den PC. Die PC-Spieler können den Titel im Microsoft Store und via Steam erwerben. Natürlich ist „Battletoads“ auch Teil des Xbox Game Pass.

Das neue Abenteuer der kämpfenden Frösche präsentiert sich in einem Cartooon-Style. Bis zu drei Spieler können sich durch die Level schlagen. Hierzu steht ein kooperativer Modus zur Verfügung, der allerdings nur offline bestritten werden kann. Über Valves Dsitributionsplattform Steam kann man zumindest auf das „Remote Play-Feature zurückgreifen, mit dem sich lokale Mehrspielerspiele über das Internet teilen lassen.

Der folgende Trailer präsentiert euch allerhand Gameplay-Szenen.