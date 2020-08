Assemble Entertainment und Entwickler CrazyBunch brachten im Jahre 2018 mit „Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry“ den wohl größten Lustmolch unter den Videospielfiguren zurück auf die Bildschirme. Wie die unternehmen heute verkündeten, geht die Point & Click-Adventure-Serie schon bald in eine neue Runde.

Das neuste Abenteuer des Anzugträgers Larry Laffer, der gerne mal in das ein oder andere Fettnäpfchen tritt, hört auf den Namen „Leisure Suit Larry : Wet Dreams Dry Twice“ – eine Anspielung auf ein bekanntes Soulslike-Spiel. Dieses Mal jagt Larry seiner großen Liebe Faith hinterher. Sie ist irgendwo im Kalau’a-Archipel verschwunden und das aus einem guten Grund.

In „Leisure Suit Larry : Wet Dreams Dry Twice“ erwarten euch laut Entwickler CrazyBunch rund 50 handgezeichnete Orte, schräge Gegenstände und herausfordernde Rätsel. Das Spiel erscheint bereits am 15. Oktober 2020 für den PC via Steam und GOG. Die Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

„Wet Dreams Dry Twice“ steht auch in einer „Save the World“-Edition zum Kauf bereit. Diese Edition enthält ein digitales Artbook und den offiziellen Soundtrack. Außerdem werden mit dem Kauf der Edition zwei Mahlzeiten für hilfsbedürftige Kinder gespendet, die Assemble Entertainment über ShareTheMeal.org in Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm verteilt.

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice | Announcement Teaser (DE)

Quelle: Pressemitteilung