Relicta – Launch-Trailer des physikbasierten Puzzler

Heute veröffentlichten Ravencourt und Mighty Polygon das Rätselabenteuer „Relicta“ für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia. In dem Spiel werdet ihr euch in einer verlassenen lunare Forschungseinrichtung „Chandra Base“ wiederfinden, wo euch physikbasierte Rätsel erwarten. Mit Hilfe von Hight-Tech-Handschuhen sowie Kreativität und die Kombination verschiedener Fertigkeiten gilt es die Herausforderungen auf diesen Mond zu lösen.

„Relicta“ wird aus der First-Person-Perspektive gespielt, und zwar aus der Sicht einer Wissenschaftlerin. Immer getrieben vom Konflikt, möglichst schnell in Sicherheit zu gelangen oder gründlich zu forschen und so die Intrigen der galaktischen Politik des 22. Jahrhunderts aufdecken. In der endlosen Dunkelheit der Mondkrater vergraben, lauert ein Geheimnis, das die Tochter der Wissenschaftlerin ihr Leben kosten – oder das Schicksal der Menschheit für immer verändern könnte. Es ist an der Zeit, sich den folgenschweren Konsequenzen der eigenen Forschung zu stellen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung