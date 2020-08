Die Entwickler von R8 Games haben mit „Pacer“ einen Anti-Gravity-Racer in der Mache, der sich unter anderem an der bekannten „WipeOut“-Serie orientiert. Im vergangenen Jahr nannten die Entwickler das Spiel „Formula Fusion“ in „Pacer“ um.

In „Pacer“ werdet ihr in das Jahr 2075 versetzt. Im Zuge des Anti-Gravity-Motorsports müsst ihr Rennen auf gefährlichste und herausfordernde Strecken auf der ganzen Welt meistern. Unternehmen überall auf dem Planeten treten in einem Kampf von Technik und fahrerischem Können gegeneinander an, um die Meisterschaft zu gewinnen und den ultimativen Sieg zu erringen.Das Spiel bietet neben einem Mehrspieler-Modus auch einen Kampagnen-Modus, in dem ihr euch vom Trainee zum Weltmeister kämpfen müsst.

Die Entwicklung befindet sich auf der Zielgeraden und ein Release-Termin steht mittlerweile fest. Ab dem 17. September 2020 dürfen die virtuellen Rennfahrer unter euch so richtig Gas geben. „Pacer“ erscheint an dem genannten Datum für Xbox One, PS4 und für den PC via Steam.

PACER | RELEASE DATE REVEAL TRAILER | PS4, XBOX ONE, STEAM

Quelle: Pressemitteilung