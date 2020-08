Nintendo kündigte heute an, dass das Spiel „Pikmin 3“ für die Nintendo Switch erscheinen wird. Erstmals wurde der Titel im Jahre 2013 veröffentlicht. Zur damaligen Zeit erschien das Spiel für die Wii U. Die Neuveröffentlichung erfolgt als Deluxe Edition.

„Pikmin 3“ für die Nintendo Switch bietet laut Nintendo allerhand Verbesserungen. Dazu gehört die Möglichkeit, den Abenteuermodus sowie die neuen Bonus-Abenteuer in einem kooperativen Modus zu meistern. Außerdem sind sämtliche Zusatzlevel, die als Download-Inhalte für den Missionsmodus des Originaltitels veröffentlicht wurden, bereits enthalten.

Des Weiteren bietet die Nintendo Switch-Version von „Pikmin 3“ einen neuen Schwierigkeitsgrad sowie eine Fokus-Zielerfassung. Diese Features sollen ein enspannteres und gleichzeitig zugänglicheres Gameplay ermöglichen. Die erfahrenen SpielerInnen unter euch sollen ebenfalls auf ihre Kosten kommen. So gibt es neue Herausforderungen mit Olimar und Louie, die den Planeten PNF-404 erforschen. Im Bingoduell könnt ihr euch im Mehrspielermodus mit anderen SpielerInnen messen.

„Pikmin 3“ schickt euch in eine detailreiche Welt voller schräger Kreaturen. Wieder befehligt ihr die kleinen Pikmin in der Rolle des Raumfahrers Captain Olimar. Die Welt ist vollgepackt mit Aufgaben und Feinden. So bietet der dritte Teil der Reihe mehr Action und Strategie, als die Vorgänger.

Nintendo veröffentlicht „Pikmin 3“ am 30. Oktober 2020 für die Nintendo Switch.

Pikmin 3 Deluxe landet am 30. Oktober! (Nintendo Switch)

Quelle: Pressemitteilung / Nintendo