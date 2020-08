Der Herr der Ringe – Gollum – Erster Teaser-Trailer erschienen

Mit einem Teaser-Trailer kündigte das in Hamburg ansässige Studio Daedalic Entertainment jetzt das Action-Adventure „Der Herr der Ringe – Gollum“ an. Das Spiel soll 2021 für PC und Next-Gen-Konsolen (Xbox Series X und PlayStation 5) erscheinen.

Bisher wurde nur bekannt gegeben, dass man in „Der Herr der Ringe – Gollum“ in die Rolle von Gollum schlüpft und neue Abenteuer in Mittelerde erleben wird. Während dieser Abenteuer erkundet man Orte, die noch in keinem anderen Medium detailliert behandelt oder gezeigt wurden. Hinzu gibt es auch neue Charaktere sowie ein Wiedersehen mit bekannten Charaktere aus „Der Herr der Ringe“.

The Lord of the Rings™: Gollum™ - Teaser

Quelle: Pressemitteilung