Borderlands 3 – Neues Kampagnen Addon samt Trailer enthüllt

Das nächste und damit vierte Addon für „Borderlands 3“ trägt den Titel „Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck“. Dies gaben 2K und Gearbox Software vor kurzem bekannt und präsentierten den entsprechenden Enthüllungs-Trailer. Das Addon wird am 10. September 2020 erscheinen und Teil des Season Pass sein.

In „Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck“ glaubt die Wissenschaftlerin Patricia Tannis, dass die blutrünstigen Psychos alle durch die Kenntnis eines mystischen Ortes, den sie „Kammerhalla“ nennt, den Verstand verloren haben. Und der Schlüssel dazu, diesen legendären Ort zu enthüllen, liegt im Verstand von Krieg, dem größten Badass unter den Psychos. Natürlich schickt Tannis die Spieler darum auf eine Reise in Kriegs chaotischen Verstand, um dort nach Hinweisen zu suchen. Nur indem man Kriegs verzerrtes Innenleben überlebt, kommt man an die Belohnungen in Kammerhalla.

Man muss beiden Hälften von Kriegs Psyche helfen, seine traumatischen Erinnerungen zu verarbeiten, indem man seine inneren Dämonen in Fetzen schießt, während man versucht, nicht dem Wahnsinn von Kriegs zersplitterten geistigen Landschaften zu verfallen. Dabei werden die Spieler:

die vielen geistesgestörten Landschaften von Kriegs Psyche bereisen, in der alles möglich und sehr wahrscheinlich brutal ist

die Welt erkunden, wie Krieg sie sieht, unter anderem auch, wie er bei den Fans beliebte Charaktere wie Maya wahrnimmt, das Licht in seinem verzerrten Leben

eine beachtliche Reihe lebensbedrohlicher Erscheinungen überwinden, die Kriegs Verstand heraufbeschwört

Kriegs Verstand und Tannis‘ Forschungen in surrealen Nebenmissionen und Crew-Herausforderungen erweitern

mächtige legendäre Waffen und Ausrüstungsobjekte erlangen, die laut Tannis auch außerhalb von Kriegs Verstand einsetzbar sind

sich hirnzermarternde kosmetische Objekte wie Kammer-Jäger-Köpfe und -Skins schnappen.

Am 10. September wird außerdem die nächste Erhöhung der Level-Obergrenze gesehen, die für alle Spieler kostenlos ist. Die Obergrenze steigt diesmal um 5 Level, sodass 65 die neue höchste Stufe für Ausrüstung und Spielercharaktere sein wird. Das ist die letzte geplante Erhöhung – zumindest für die vorhersehbare Zukunft.

Weitere Informationen rund um „Borderlands 3“ findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Borderlands 3: Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck - Offizieller Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung