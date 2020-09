Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Gameplay-Trailer

In einer Woche wird das Remake „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zum nahenden Release bescherte uns THQ Nordic einen Gameplay-Trailer, der den Spielstil „Pfad der Macht“ genauer zeigt.

Spieler, die diesen Spielstil wählen, führen ein nobles Langschwert, einen gigantischen Hammer oder ein Großschwert. Macht-Fähigkeiten bieten starke offensiv-Fähigkeiten und erlauben es, die stärkste Rüstung zu tragen. Macht zielt voll auf den Nakhampf – doch auch für Feinde, die weiter weg stehen gibt es ein probates Mittel. Spieler können eine Harpune schleudern und die Gegner zu sich ziehen.

„Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ erscheint am 08. September 2020 als Standard-, Fate-, und Collector’s Edition. Nächstes Jahr soll die neue Erweiterung „Fatesworn“ folgen. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Choose Your Destiny: Might

Quelle: Pressemitteilung