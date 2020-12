Chronos: Before The Ashes – Launch-Trailer zum Release

Heute ist die offizielle Veröffentlichung von „Chronos: Before The Ashes“ auf PC (Steam), Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Google Stadia. Das Spiel basiert auf dem VR-Exklusiv-Titel „Chronos“ (2016 für Oculus Rift) und wurde von THQ Nordic und das Entwicklerstudio Gunfire Games stark überarbeitet und für alle Plattformen optimiert – auch ohne VR-Unterstützung.

Das Spiel erzählt die Vorgeschichte von „Remnant: From the Ashes“. Spieler stellen sich den Geheimnissen, den Herausforderungen und auch den Gefahren des Labyrinths – und nur die genaue Analyse des Kampfstils der Kontrahenten kann schließlich zum Triumph führen. Doch keine Sorge, der Tod nicht das Ende, sondern ein Teil der Reise des Helden.

Die Homepage von „Chronos: Before The Ashes“ findet ihr hier: KLICK!

Chronos: Before the Ashes - Release Trailer

Quelle: Pressemitteilung