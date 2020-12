Outward – Release-Termin und Video für den „Die Drei Brüder“-DLC

Bisher war bekannt, dass der kommende DLC „Die Drei Brüder“ diesen Dezember für das Fantasy-RPG „Outward“ erscheinen soll. Jetzt verkündete Nine Dot Studio, dass der DLC am 15. Dezember 2020 für PC erscheinen wird. Wie bisher, wird der Release für Xbox One und PlayStation 4 nächstes Jahr folgen. Ein genauer Release-Termin steht noch aus. Diese Ankündigung wurde von einem neuen Entwicklervideo begleitet, in welchem der Nine Dot Studio CEO Guillaume Boucher-Vidal den DLC „Die Drei Brüder“ präsentiert.

Darüber hinaus verkündet Koch Media, dass sich das beliebte und gefeierte cRPG „Outward“ bereits mehr als eine Millionen Mal verkaufte. Seit der Erstveröffentlichung am 26. März 2019 haben immer mehr Abenteurer den Weg in die magische Welt von Auria beschritten.

„Heutzutage verlangen Spieler, möglicherweise mehr als jemals zuvor, nach herausfordernden RPGs, in denen sie in eine tiefe und weitreichende Handlung eintauchen können. Outward ist ein großartiges Beispiel für ein solches Spiel, das nicht nur großen Spaß bereithält, sondern auch dafür sorgt, dass Spieler eine emotionale Beziehung zu ihren Charakteren aufbauen – alleine oder im Couch-Coop. Outward lässt Spieler kurzeitig in eine belohnende Fantasy-Welt abtauchen“ sagt Mario Gerhold, Int. Marketing Director bei Koch Media.

„Es ist schwierig passende Wörter zu finden, wenn dir etwas passiert, das für unmöglich gehalten wurde. Nachdem wir mit unseren ersten beiden Spielen keinen sonderlichen Erfolg hatten, waren auch unsere Erwartungen an Outward eher konservativ: 100.000 verkaufte Einheiten erschienen wie ein großer Schritt nach vorne. Der zehnfache Absatz erscheint dahingehend surreal. Outward ist kein perfektes Spiel. Wir haben es mit vergleichsweise wenig Ressourcen entwickelt, dafür aber mit viel Herz. Jetzt haben wir Erfahrung, Fans und mehr Ressourcen als jemals zuvor. Ich bin begeistert, wenn ich daran denke, was als nächstes kommt“ sagt Guillaume Boucher-Vidal, CEO des Nine Dots Studios.

Quelle: Pressemitteilung