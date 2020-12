Perfect Dark – The Initiative kündigen ihr erstes Spiel an

Im Jahre 2018 gründete Microsoft mit The Initiative ein neues Studio. Geführt wird das Studio von Darrell Gallagher, dem ehemaligen Leiter von Crystal Dynamics. Nach der Gründung verkündete Microsoft, dass das Entwicklerteam bereits an einem Spiel arbeitet.

Die Gerüchteküche war natürlich fleißig am brodeln und so kam auch die Vermutung auf, dass sich ein neues „Perfect Dark“-Spiel in der Entwicklung befinden könnte. Die Gerüchte sind wahr, wie wir seit den „Game Awards 2020“ wissen. Denn im Rahmen der Show präsentierten die beiden Unternehmen einen ersten Trailer zum kommenden Spiel.

Das originale „Perfect Dark“ erschien im Jahre 2000 für das Nintendo 64-System. Fünf Jahre später erschien mit „Perfect Dark Zero“ ein Prequel für die Xbox 360. Entwickelt wurden die beiden Spiele von Rare, die seit 2002 ebenfalls unter der Flagge von Microsoft segeln.

Noch ist unklar, ob es sich bei The Initiatives „Perfect Dark“ um ein Reboot handelt. Auch Details zum Shooter sollen erst im nächsten Jahr folgen.

Perfect Dark - Official Announce Trailer - The Game Awards 2020

