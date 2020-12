Evil Dead: The Game – Das „Tanz der Teufel“-Universum wird in einem Spiel vereint

Saber Interactive und Boss Games kündigten mit „Evil Dead: The Game“ einen Mehrspieler-Shooter an, der Koop- und PvP-Modi bietet. Erstmals wird das gesamte „Evil Dead“-Universum in einem Videospiel vereint. In den Mittelpunkt rücken die Charaktere, die von Sam Raimi und Robert Tapert.

So darf der Held Ashley J. Williams, der vom Schauspieler Bruce Campbell verkörpert wird, erneut gegen die Mächte des Bösen antreten, die vom Necronomicon entfesselt wurden. Im Spiel erwarten euch diverse Sehenswürdigkeiten aus den Filmen „The Evil Dead“, „Evil Dead II: Dead by Dawn“ und „Army of Darkness“ sowie der STARZ-Originalfernsehserie „Ash vs Evil Dead“.

Vier Überlebende müssen in „Evil Dead: The Game“ gegen die Ausgeburten der Hölle kämpfen. Erforschen, Plündern und die Suche nach Artefakten, um den Bruch zwischen den Welten zu versiegeln, rücken in den Mittelpunkt des Gameplays. Wer möchte, der kann auch in die Rolle eines Dämonen schlüpfen und die Deadites auf die Spieler jagen.

„Evil Dead: The Game“ befindet sich für PC (vermutlich Epic Games Store exklusiv), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch in der Entwicklung. Die Veröffentlichung erfolgt im Laufe des nächsten Jahres.

Evil Dead: The Game - Reveal Trailer

Quelle: Game Awards