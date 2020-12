Stellaris: Console Edition – Release-Termin der „MegaCorp“-Erweiterung

„MegaCorp“ ist die nächste Erweiterung für das Grand Strategy-Game „Stellaris: Console Edition“, die im Rahmen des dritten Expansion Pass erscheint. Sie wird Spieler die Macht geben, ihre Föderation in eine neue Ära voll Opulenz und Luxus oder in ein Zeitalter von Armut und wirtschaftlicher Sklaverei in galaktischem Ausmaß zu führen. Paradox Interactive wird „MegaCorp“ am 26. Januar 2021 für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlichen.

Stellaris: Console Edition – MegaCorp – Features:

Unternehmenskultur Spitzenmanager und andere hohe Tiere der Führungsetage einer MegaCorp können galaxisweit mit einer Vielzahl von neuen Zivilisationen geschäftlich tätig werden. Durch den Bau von Niederlassungen auf Planeten innerhalb von Imperien, mit denen sie Handelsabkommen haben, kann die MegaCorp einen Teil des Handelswertes des Planeten zu ihrem eigenen Netzwerk hinzufügen. Mit dem neuen Regierungstyp „Corporate Authority“ können Spieler ein finanzielles Machtzentrum aufbauen und den galaktischen Handel dominieren.

Weltstadt Mit Ecumenopolis erhöhen die Spieler die Bevölkerungsdichte von Kernwelten auf Proportione, die „zu groß zum Scheitern“ sind, um schließlich eine Megastadt zu schaffen, die sich über mehrere Planeten erstreckt.

Karawanenflotten Spieler sollten sich vor den lästigen Karawanern, nomadischen Händlern, die sich auf dem schmalen Grat zwischen Verkäufer und Betrüger bewegen, in Acht nehmen.

Mehr Megastrukturen Die Finanzabteilung hat das Budget für eigene glorreiche Materie-Dekompressoren, Mega-Art-Anlagen oder strategische Koordinationszentren genehmigt! Spieler haben grünes Licht, damit neue Skalierungsmöglichkeiten für ihre Megalopolis zu erwerben.

Galaktischer Sklavenmarkt Spieler erwerben und entsorgen Arbeitskräfte im industriellen Maßstab. Dabei liegt es an ihnen, ob sie den Sklaven die Freiheit schenken oder sie wie Nutztiere ausbeuten.

Der VIP-Status bringt Vorteile Spieler halten ihre Wirtschaft wettbewerbsfähig in einer Halsabschneider-Galaxie mit zusätzlichen Aufstiegsvorteilen.

Berater und Musik Die Erweiterung bietet 3 zusätzliche Berater und 4 Musiktitel, welche die Spieler dabei begleiten, die Galaxie zu erobern.



Die Homepage der Console Edition des Sci-Fi-Grand-Strategy-Game findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über „Stellaris“ findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Stellaris: Console Edition - Megacorp Expansion Pack | Release Date Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung