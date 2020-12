Cris Tales – Kommentiertes Gameplay-Video zeigt mehr von dem JRPG

Mit einen knapp über 14 Minuten langem Gameplay-Video zeigen Modus Games, Dreams Uncorporated und SYCK mehr von dem JRPG „Cris Tales“. Es zeigt die Protagonistin Crisbell bei der Entdeckung ihrer unglaublichen Fähigkeit, jederzeit Visionen der Vergangenheit und Zukunft ihrer Umgebung zu sehen und zu manipulieren.

Mit ein wenig Hilfe ihres adretten, amphibischen Freundes, kann Crisbell ihre Kraft nutzen, um eine bessere Zukunft zu gestalten und damit das Leben der Menschen um sie herum und die ganze Welt verändern. Das Video schließt mit einem ersten Blick auf das Synchro-System des Spiels, das es den Teammitgliedern ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu kombinieren, um mächtige Ergebnisse zu erzielen.

Das von Klassikern des JRPG-Genre inspirierte Spiel soll nächstes Jahr für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Wer gerne selbst einen Blick in die fantasievolle Welt des Spiels werfen und die Fähigkeit zwischen den Epochen hin- und her zu wechseln ausprobieren möchte, der kann im Xbox Store, PlayStation Store sowie auf Steam und GOG.com eine Demo herunterlanden.

Die Homepage von „Cris Tales“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Cris Tales - Developer Gameplay Overview

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung