Everspace 2 – Starttermin der Early Access-Phase

Nachdem das Team von Rockfish Games die Early Access-Phase des Einzelspieler-Weltraum-Looter-Shooter „Everspace 2“ in den Januar 2021 verschoben hatte, steht jetzt der offizielle Starttermin fest. So startet die Early Access-Phase (Steam) bzw. Games in Development-Programm (GOG.com) am 18. Januar 2021 für PC.

Die Early Access / GID Version wird in englischer Sprache mit Sprachausgabe zum Preis von 37,99 Euro erhältlich sein. Außerdem beinhaltet die Version vollständig konfigurierbare HOTAS-Unterstützung und Voreinstellungen für die gängigen Logitech- und Thrustmaster-Joystick-Hardware-Setups.

Die Vollversion für PC, einschließlich Mac- und nativer Linux-Unterstützung, wird zu einem höheren Preis in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheinen und mit vollständiger UI- und Text-Lokalisierung inklusive Sprachvertonung in Deutsch aufwarten.

Inhaltlich bietet die frühe Version rund 12 Stunden der Story-Kampagne mit mehreren Nebenmissionen, die in den ersten beiden Sternensystemen des finalen Spiels stattfinden. Nach Angaben der Entwickler soll der erste Release mindestens 25 Stunden Spielzeit bieten und die Spieler an die Kern-Gameplay-Mechaniken heranführen. Dazu gehören Weltraumkampf, Erkundung, Ressourcenabbau, Rätsel lösen, Reisen, Handel, Ausrüstung, Crafting, Individualisierung, Spieler- und Begleiter-Perks sowie fünf verschiedene Spielerschiff-Unterklassen.

„Nach mehreren Community Tests mit rund 2.000 Spielern und sehr positivem Feedback zur Closed Beta von verschiedenen Medienvertretern und Influencern, ist EVERSPACE 2 bereit für den Early Access. Wir können es kaum erwarten, das Feedback von Weltraumspiel-Enthusiasten auf Steam und GOG zur ersten öffentlichen Version zu erhalten”, so Michael Schade, CEO und Mitgründer von ROCKFISH Games.

„Natürlich ist das Spiel noch lange nicht fertig. Zusätzlich zu den zwei Sternensystemen, die EVERSPACE 2-Piloten zum Start im Early Access erkunden können, planen wir für die Vollversion vier bis sechs weitere Sternensysteme und werden zusätzlich zum Interceptor, Sentinel, Striker, Gunship und Scout nach und nach weitere Unterklassen für Spielerschiffe hinzufügen. In der finalen Spielversion werden die Spieler außerdem mehr als doppelt so viele Story-Inhalte sowie diverse lohnenswerte Endgame-Aktivitäten genießen können. Wir freuen uns darauf, in den nächsten 12 bis 18 Monaten weiterhin eng mit unserer Community zusammenzuarbeiten, um einen herausragenden Open-World-Space-Looter-Shooter mit einer packenden Story-Kampagne zu entwickeln.”

Weitere Informationen über „Everspace 2“ findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK! Eine kostenlose Demo-Version des Spiels, mit frühen Inhalten, findet ihr hier auf Steam: KLICK!

EVERSPACE 2 Early Access Teaser Trailer

Quelle: Pressemitteilung