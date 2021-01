TOHU – Launch-Trailer des Rätsel-Adventure auf PC und Konsolen

The Irregular Corporation und Entwickler Fireart Games haben jetzt das Rätselspiel „TOHU“ für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Veröffentlichung wird von dem obligatorischen Launch-Trailer begleitet, der die Planetenumspannende Reise in „TOHU“ zeigt.

Das Abenteuer des Spiels beginnt als die friedliche Welt der Fischplaneten von einer eigenartigen Schattengestalt heimgesucht wird. Mit der Absicht Chaos zu stiften, zerstört sie die heilige Maschine, die der Schlüssel zu dieser Welt ist und bedroht somit das Leben auf den Fischplaneten. Nur mit ihrem hellen Köpfchen und einem gigantischen, mechanischen Alter-Ego gewappnet, begibt sich das Mädchen auf eine spannende Reise, die sie an viele seltsame Orte führen wird.

TOHU | Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung